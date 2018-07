L’entreprise américaine de services financiers “MSCI” a amélioré, en juin 2018, l’appréciation de la Tunisie au niveau deux critères, en l’occurrence les “restrictions sur l’investissement étranger” et les “problématiques liées à la limitation de la participation étrangère”. C’est en tout cas ce que souligne la Bourse de Tunis dans un communiqué rendu public lundi 9 juillet 2018.

MSCI a maintenu, dans son rapport sur l’accessibilité aux marchés financiers, le statut marché frontière (frontier-market) du marché tunisien, principalement en raison d’une capitalisation jugée insuffisante, mais s’est basée sur l’entrée en vigueur de la nouvelle loi d’investissement pour améliorer son appréciation de deux critères qui passent de “Amélioration nécessaire (-/ ?)” à “Aucun problème (++)”, précise la Bourse de Tunis.

Le rapport de MSCI compare la réglementation et les pratiques pays par rapport aux standards internationaux, et indique les pistes d’amélioration susceptibles d’être appréciées par les investisseurs institutionnels étrangers.

Il reflète, également, les perceptions et les expériences vécues par les investisseurs institutionnels étrangers, fournit une évaluation détaillée des 5 critères d’accessibilité au marché: ouverture à la participation étrangère, facilité d’échange des capitaux entrants/sortants, efficience du cadre opérationnel, cadre compétitif (accès des investisseurs à l’information boursière dérivée, aux données et aux produits d’investissement…) et stabilité du cadre institutionnel (stabilité du système économique du pays…).

Il est à signaler qu’un groupe de travail a été créé en début 2018 sous l’égide du ministère des Finances pour traiter les obstacles au respect des critères de qualité de marché exigés par les fournisseurs d’indices internationaux, comme MSCI, Standard & Poors (S&P), et ce en vue d’améliorer la visibilité de la Tunisie auprès des investisseurs étrangers.

A noter que MSCI est une entreprise d’envergure internationale de services financiers, de fourniture d’indices et d’outils d’analyses de marché et d’aide aux décisions d’investissement.