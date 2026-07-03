Une grève générale dans le secteur du transport public non régulier des personnes (taxis individuels, taxis collectifs, taxis touristiques, louage et transport rural), sera observée lundi 13 juillet 2026, de 5 H00 du matin à 21H00, selon une décision, des présidents des chambres syndicales nationales du transport public non régulier des personnes, prise lors d’une réunion tenue le 30 juin 2026 au siège de l’UTICA.

Selon un communiqué de la Fédération nationale du transport (FNT), relevant de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), cette grève intervient en réaction à la politique de tergiversation et au non-respect des engagements et des promesses de la part de l’autorité de tutelle, et en l’absence de solutions aux dossiers du secteur.

La FNT a rappelé avoir accepté la suspension de la grève prévue le 27 avril 2026, suite à l’intervention auprès des autorités du président de l’UTICA et du président de la FNT, et compte tenu des engagements pris pour examiner les points en suspens, lesquels n’ont pas été mis en œuvre, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 août 2026.

Il s’agit également de décider définitivement sur la question de l’augmentation des tarifs au cours du mois de juin 2026, sachant qu’il a été précédemment convenu de la mettre en œuvre à la fin du mois de mars 2026.