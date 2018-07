Les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont voté, mardi 3 juillet, contre le projet de loi N°18/2018, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 21 décembre 2017 entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement du Projet d’appui au développement des compétences techniques et technologiques (PADCTT).

L’accord, déjà examiné en plénière tenue à la fin du mois de juin 2018, prévoit l’octroi de 72 millions d’euros, soit 190 millions de dinars, remboursable sur 19 ans, dont 7 années de grâce. Ce projet, piloté par le ministère de l’Education sur la période 2018-2022, vise à développer l’éducation, l’enseignement scientifique et technologique et à améliorer l’infrastructure nécessaire.

Pour Mongi Rahoui (Front populaire), les partis politiques qui votent en faveur de ces projets “piègent toute la Tunisie, car ces projets de loi diffusent davantage la pauvreté sur une plus grande échelle…”. Il estime que “le vote de ces partis reflète des intérêts étroits liés aux indemnisations et à l’Instance Vérité et dignité”.

Mais pour le député Ennadha, Habib Khedher, le refus d’adopter ce projet de loi “ne reflète aucun sens de patriotisme”.