La députée et vice-présidente de la section tunisienne à l’assemblée parlementaire de la francophonie Amel Meddeb a participé aux réunions du réseau des parlementaires relevant de l’assemblée parlementaire de la francophonie, qui se sont déroulées du 22 au 24 avril 2026 dans la ville Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.

A cette occasion, Meddeb a présenté deux interventions au cours desquelles elle a passé en revue l’approche tunisienne en matière de soutien aux droits des femmes et de consolidation des principes de paix et de stabilité, selon un communiqué publié par l’Assemblée des représentant du peuple (ARP).

Dans sa première intervention, elle a abordé l’évolution du cadre législatif des droits de la femme en Tunisie, mettant en exergue les acquis enregistrés depuis l’indépendance dont notamment, le Code du statut personnel qui constitue un tournant historique en matière des droits de la femme.

Elle a souligné que ce processus a été renforcé par des dispositions conformes à la constitution ayant consacré le principe d’égalité et de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence.

La député a évoqué les législations récentes, notamment la loi fondamentale n° 58 de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’une série de réformes visant à soutenir les ouvrières en milieu rural et à renforcer la protection sociale.

Dans sa seconde intervention, Amal Méddeb a présenté une vision tunisienne axée sur le passage d’une logique de principes à une logique d’action, affirmant que la paix n’est pas un simple slogan, mais un choix politique qui nécessite des politiques publiques efficaces et des mécanismes d’application précis.

A ce titre, elle a proposé un certain nombre de recommandations structurelles, axées sur l’instauration de législations pour prévenir les crises et renforcer la cohésion sociale, outre la consécration du rôle effectif de la femme dans les postes de décision.

Les recommandations ont porté également sur la valorisation du rôle de l’éducation et de la formation dans la diffusion d’une culture de citoyenneté et de dialogue, l’activation de la diplomatie parlementaire à travers les mécanismes d’intervention et de médiation efficaces et la mobilité des personnes et des compétences au sein de l’espace francophone.

Meddeb a souligné que l’expérience tunisienne a démontré que la stabilité n’est pas une situation statique mais un processus permanent basé sur l’inclusion et le dialogue.