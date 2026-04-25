Les exportations d’huile d’olive conditionnée, ont enregistré, jusqu’à fin mars 2026, une hausse remarquable de 69 % par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant une valeur de 340 millions de dinars, selon des données publiées, vendredi 24 avril 2026, par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

La quantité exportée a dépassé les 20 000 tonnes au cours du premier trimestre de 2026, enregistrant une augmentation de 95 % par rapport à la même période de 2025. Elle était d’environ 11 000 tonnes.

La Jordanie arrive en tête des pays importateurs avec 33 %, suivie du Canada avec 26 %, des États-Unis d’Amérique avec 23 %, du Royaume-Uni avec 4 %, de l’Arabie saoudite avec 4 % et du Brésil avec 3 %.