Une session de formation au profit des membres des six comités régionaux chargés de la sélection des bénéficiaires du programme Agri-accélérateur 360° a été organisée, du 20 au 24avril, par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet conjoint avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), soutenu par le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour la jeunesse et l’emploi en Tunisie, indiqué le FAO dans un communiqué publié, vendredi.

Elle vise à assurer une évaluation rigoureuse et équitable des candidatures des jeunes agri-entrepreneurs. L’objectif est de garantir un processus d’évaluation structuré, transparent et aligné avec les standards internationaux en matière d’investissement responsable.

En effet, le programme Agri-accélérateur 360° est déployé dans six gouvernorats (Siliana, Bizerte, Médenine, Nabeul, Sfax et Zaghouan) et cible quatre filières agricoles à fort potentiel par région, a rappelé la FAO.

L’appel à candidatures, lancé du 2 février au 31 mars 2026, a permis de mobiliser un nombre important de jeunes entrepreneurs agricoles.

Les dossiers sont actuellement en cours de vérification au regard des critères d’éligibilité.

Dans une première phase, 360 candidats seront présélectionnés (60 par gouvernorat) pour bénéficier d’un accompagnement d’orientation structuré, composé de sept sessions, a fait savoir la même source.

À l’issue de cette étape, une évaluation complémentaire permettra d’identifier 240 jeunes (40 par gouvernorat) qui accéderont à un dispositif d’accompagnement renforcé, incluant un appui entrepreneurial, technique et en équipements.

Dans ce contexte, les travaux de la formation ont porté notamment sur l’utilisation des outils d’évaluation, dont la grille de notation, ainsi que sur l’intégration des Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (Principes CSA-IRA).

L’objectif est d’assurer que les profils retenus correspondent aux objectifs du programme et contribuent au développement d’entreprises agricoles viables, génératrices d’emplois et respectueuses de l’environnement.

Il s’agit, également, d’identifier des projets portés par des jeunes entrepreneurs engagés dans le développement de leurs activités, en cohérence avec les priorités du secteur agricole. À l’issue de cette phase, les comités de sélection engageront l’évaluation des candidatures présélectionnées.