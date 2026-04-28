Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a reçu, lundi, au Palais du Bardo, des membres des conseils locaux de Menzel Bouzelfa et d’El Mida (gouvernorat de Nabeul), qui étaient accompagnés de la députée Rim Sghaier, élue de la circonscription Menzel Bouzelfa–El Mida.

Les difficultés entravant la réalisation de certains projets de développement dans la région et les contraintes auxquelles sont confrontés les députés dans l’exercice de leurs missions, ont été au centre de la rencontre.

Selon un communiqué du Parlement, les participants ont présenté les actions entreprises par les deux conseils afin de dynamiser le développement régional et de renforcer l’intégration économique et sociale. Ils ont, à cette occasion, passé en revue plusieurs programmes et projets en cours de réalisation.

Les intervenants ont également mis en avant un ensemble de difficultés, en particulier celles liées au domaine foncier et aux obstacles à son exploitation dans le cadre de projets de développement. Ils ont, par ailleurs, évoqué les perspectives de valorisation des ressources forestières dont dispose la région, notamment au service du tourisme intérieur.

Les échanges ont, en outre, porté sur plusieurs préoccupations relatives à la dégradation des infrastructures, à l’état des routes et des pistes agricoles, aux problèmes environnementaux résultant de la décharge “Errahma”. Ces derniers ont, selon des participants, des répercussions négatives sur les habitants et sur la situation sanitaire, laquelle requiert un renforcement du soutien et de moyens logistiques.

Les membres des conseils ont, aussi, évoqué certaines contraintes entravant l’accomplissement optimal de leurs missions, notamment en matière de collecte et de transmission des préoccupations des citoyens aux autorités concernées, ainsi qu’en matière de contribution à l’élaboration de solutions à travers des propositions et recommandations. Ils ont, dans ce contexte, appelé à la mise en place de mécanismes facilitant leur communication avec les différentes parties prenantes.

De son côté, Brahim Bouderbala a salué l’action des deux conseils locaux et leur engagement en faveur du développement régional, soulignant l’importance de l’écoute de proximité des préoccupations citoyennes et de la transmission efficace de leurs préoccupations. Il a, également, insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre l’ensemble des parties concernées pour garantir la réussite des programmes et atteindre les objectifs escomptés.

Tout en se disant attentif aux préoccupations soulevées, le président de l’Assemblée des représentants du peuple a mis l’accent sur l’importance de mobiliser le rôle du contrôle parlementaire dans la concrétisation des objectifs de développement, notamment à travers les questions orales et écrites adressées par les députés aux membres du gouvernement.