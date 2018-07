La 25ème session du Salon du tourisme «M.I.T» (Marché International du Tourisme) se tiendra du mercredi 27 février au samedi 2 mars 2019, au Parc des expositions de Tunis-Carthage, au Kram en Tunisie.

UN SALON INTERNATIONAL…

«M.I.T 2019» est un Salon pour la promotion et de commercialisation des destinations et produits touristiques et para touristiques du monde entier.

…DU TOURISME DURABLE ET INTELLIGENT…

Cette nouvelle édition mettra l’accent sur le tourisme durable. Elle mettra aussi en évidence le tourisme intelligent et valorisera le tourisme digital. C’est le salon du tourisme du futur et de l’avenir.

… EN TUNISIE

«M.I.T» est le Salon du tourisme de la Tunisie, lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2015, le pays qui a donné son nom à l’Afrique, le cœur de la Méditerranée, située à deux heures de vols des capitales européennes, et à plus de trois heures des capitales arabes et africaines, la destination qui occupe une place de choix et une position stratégique dans le tourisme méditerranéen, africain, maghrébin et arabe.

UN MARCHE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE…

«M.I.T 2019» est une plateforme B2B, B2C et B2A. C’est une Bourse de l’offre et la demande touristique.

Il est aussi le lieu de rendez-vous des professionnels et acteurs du tourisme qui viennent pour consolider des relations, nouer de nouveaux contacts et signer des contrats et des accords avec leurs partenaires.

… POUR EXPOSANTS-VENDEURS…

«M.I.T 2019» est une foire pour les destinations à la recherche de nouveaux marchés; et pour les entreprises désirant commercialiser leurs produits et cibler de nouveaux segments et niches de clientèle.

VISITEURS-ACHETEURS

«M.I.T 2019» attire les visiteurs, grand public et professionnels, de tous les secteurs et horizons.

Les visiteurs du «M.I.T 2019» sont des acheteurs consommateurs attentionnés, des clients fidèles et des prospects potentiels, provenant de tous les secteurs et des quatre coins du monde.

CONFERENCES ET WORKSHOPS

Des conférences et des séminaires et des workshops seront organisés durant les quatre jours du «M.I.T 2019», donnant une valeur ajoutée pédagogique et académique à sa vocation commerciale.

LES SALONS DU TOURISME

Les exposants et visiteurs du «M.I.T» profiteront de l’apport des quatre autres salons organisés aux mêmes date et lieu: «Horeca Expo» (équipements et services pour l’hôtellerie et la restauration), «Spa Expo» (thermalisme, thalasso, spa et tourisme de santé), «Boat Show» (plaisance et activités nautiques) et «Golf & sports Show», intégrés sous l’appellation: «Les Salons du Tourisme».

Ces cinq salons se complètent et s’interfèrent, ce qui leur donne plus de rayonnement et de synergie.

M.A.P ORGANISATION

«M.I.T» est un salon annuel de la société M.A.P (Marketing Advertising & Publishing) qui organise ” les Salons du Tourisme”, édite le magazine «Tourisme Info» et les «Annuaires du Tourisme» et dirige l'”Observatoire du Tourisme”.

M.I.T 2019 en résumé

4 jours : mercredi 27, jeudi 28 février, vendredi 1 er et samedi 2 mars 2019

et samedi 2 mars 2019 Parc des Expositions de Tunis – Carthage Le Kram

Horaires d’ouverture: de 10h à 19h du mercredi au vendredi et 17h le samedi

Adresse : M.A.P (Marketing Advertising & Publishing) 12 rue Ibn Rachik 1002 Tunis – Tunisie

Tel:+21671 89 32 15 Fax: +216 71 48 40 13

mail: direction@mit-med.com.tn; commercial@mit-med.com.tn

Site web: www.mit-med.com.tn

facebook: mit.

M.A.P (Marketing Advertising & Publishing)