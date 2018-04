Le nouveau rapport Tendances du tourisme dans l’Union européenne, préparé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en coopération avec la Commission européenne, souligne les principaux avantages sociaux et économiques du tourisme pour les 28 pays de l’Union européenne (UE).

En 2017, les destinations de l’UE ont accueilli 538 millions de visiteurs internationaux qui passent la nuit, soit 40% du total mondial. Les établissements d’hébergement de l’UE fournissent plus de trois milliards de nuitées par an, à répartition égale entre visiteurs nationaux (résidents) et visiteurs internationaux.

Le tourisme représente 6% des exportations totales de l’UE, tandis que la contribution directe du tourisme au PIB atteint 11% dans certains pays de l’Union.

D’après les résultats préliminaires pour 2017, le nombre d’arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) dans l’UE a augmenté de 8% l’an passé, atteignant un total de 538 millions, soit 40% des arrivées mondiales.

Suite à la crise économique mondiale de 2009, le nombre d’arrivées internationales dans l’UE a continué de progresser, avec des taux de croissance annuels supérieurs à 4% au cours des cinq dernières années.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que «la croissance soutenue du tourisme a favorisé la reprise économique dans de nombreux pays en Europe et dans le reste du monde, en contribuant à la création d’emplois, à la croissance économique et à l’assainissement de la balance des paiements».

En 2016, les pays de l’UE ont perçu 342 milliards d’euros de recettes touristiques internationales (31% du total mondial), ce qui représente une contribution importante à leur balance des paiements. Les recettes touristiques internationales perçues par les destinations de l’UE étant plus élevées que les sommes dépensées par les résidents de l’UE au titre du tourisme international (315 milliards d’euros), la balance commerciale touristique de l’UE enregistre un excédent de 27 milliards d’euros.

On estime que les services de transport de voyageurs internationaux (fournis à des non-résidents) ont généré 67 milliards d’euros supplémentaires, ce qui porte à 409 milliards d’euros le total des recettes d’exportation provenant du tourisme international. Ce montant représente 6% des exportations de biens et services de l’UE, ce qui place le tourisme au quatrième rang des exportations, après les produits chimiques, les produits automobiles et les denrées alimentaires.

L’UE compte plus de deux millions d’entreprises qui opèrent principalement ou partiellement dans le secteur du tourisme. Il s’agit pour la plupart de petites et moyennes entreprises (PME) qui emploient au total quelque 12 millions de personnes. Dans certains pays de l’UE, la contribution directe du tourisme au PIB atteint 11%.

«Le tourisme est une composante essentielle de la stratégie de l’UE pour l’emploi et une croissance inclusive, et je suis convaincu que notre solide partenariat avec l’Union européenne continuera à faire progresser la qualité, la durabilité et la compétitivité du secteur du tourisme en Europe», a indiqué M. Pololikashvili.

Le tourisme au sein de l’UE est porté à la fois par les visiteurs nationaux et internationaux. En 2016, les établissements d’hébergement de l’Union ont proposé 31 millions de places-lits. Au total, 3,1 milliards de nuitées ont été comptabilisées, à répartition égale entre visiteurs nationaux (résidents) et visiteurs internationaux. Sur les 1,5 milliard de nuitées de visiteurs internationaux, 1,1 milliard correspondaient à des nuitées de visiteurs de pays de l’UE et 413 millions à des nuitées de visiteurs extracommunautaires.

Coopération UE-OMT

Le rapport Tendances du tourisme dans l’Union européenne fournit une vue d’ensemble du tourisme dans l’UE et constitue également un outil sur lequel les décideurs politiques et les autres acteurs du tourisme peuvent s’appuyer pour élaborer des stratégies de marché et enrichir la base de connaissances de l’Observatoire virtuel du tourisme de l’UE.

Le rapport est le fruit d’un accord de coopération entre l’OMT et la Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne et s’inscrit dans le cadre du projet «Pour une meilleure connaissance du tourisme européen».

Ce projet vise à améliorer la connaissance, sous l’angle socioéconomique, du secteur du tourisme, à permettre une meilleure compréhension du tourisme européen ainsi qu’à contribuer à la croissance économique, à la création d’emplois et à la compétitivité globale du tourisme en Europe.

