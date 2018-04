Deux accords de coopération visant à renforcer l’enseignement et l’usage de la finance islamique en Tunisie ont été conclus, samedi 7 avril, à l’ouverture de la 5ème édition du forum international de Sfax sur les finances islamiques qui a pour thème la “capacitation économique”.

Le premier accord a été conclu entre l’Université Zitouna et l’Université islamique de Malaisie, alors que le deuxième l’a été entre l’Université Zitouna et l’Académie mondiale des sciences charaïques de Malaisie.

Le partenariat avec la Malaisie dans ce domaine apporte un plus à l’expérience tunisienne naissante en matière de formation dans les finances islamiques, compte tenu de l’importance de l’expérience de ce pays islamique dans le monde, a affirmé le président de l’Association du forum international de Sfax sur la finance islamique, Borhane Triqui.

Les jeunes étudiants et chercheurs constituent le pilier de cette coopération instaurée entre les universités tunisiennes et malaisiennes, selon le directeur des relations internationales de l’Université de Malaisie, Daoud Abdelmalak Hadabi.

Le ministre conseiller, chargé du suivi des Projets et programmes publics, Ridha Saidi, a mis l’accent à l’ouverture du forum, sur l’importance des finances islamiques dans le développement de l’inclusion économique et la dynamisation du développement et de l’emploi.

“Le gouvernement d’Union nationale œuvre à faire de la Tunisie un pôle régional de finances islamiques au cours de la prochaine étape”, a-t-il dit.

La 5ème édition du forum international de Sfax sur les finances islamiques se tient pendant deux jours avec la participation d’experts et chercheurs venant de 14 pays, outre la Tunisie.

Le Dr Hédi Nahoui du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) a, pour sa part, souligné que la capacitation est une condition et un moyen de lutte contre la pauvreté, thème sur lequel la BID travaille, a-t-il dit, faisant remarquer que le plus fort taux de pauvreté se trouve dans les pays islamiques.

Nabil Ghaleb, DG de la Fondation Zitouna, a expliqué, dans son intervention, que la capacitation économique et sociale permet d’améliorer les capacités des catégories précaires dans la participation et le soutien au développement.

Une exposition des produits financiers islamiques à laquelle ont pris part plusieurs institutions financières islamiques, des assurances ainsi que des établissements de formation universitaire dans ce domaine s’est déroulée en marge de cette rencontre.