Dans le cadre de son engagement à accompagner les professionnels de la santé, WIFAK BANK , établissement financier conforme aux principes de la finance islamique, propose une large gamme de produits et services destinés à tous les corps (médical et paramédical).

WIFAK BANK se rapproche encore plus des jeunes et de la communauté universitaire et propose l’offre “Futurs Médecins & Pharmaciens”; une solution bancaire spécialement conçue pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

La Faculté de Médecine de Tunis a ainsi accueilli mardi 11 novembre 2025, une équipe commerciale de WIFAK BANK afin de présenter et promouvoir l’offre “Futurs Médecins & Pharmaciens”.

Le stand de Wifak Bank animé par des conseillers commerciaux, a permis d’échanger directement avec les étudiants en médecine et en pharmacie, afin de faire découvrir les avantages de l’offre, et répondre à leurs questions sur les produits et services proposés par la banque.

Dans la même orientation stratégique, Wifak Bank a organisé auparavant une action commerciale similaire pour faire connaître l’offre “Futurs Médecins & Pharmaciens”, à la faculté de médecine de Sfax en marge de la célébration de son Cinquantenaire, et à la faculté de médecine de Monastir en collaboration avec son partenaire l’association Associamed de Monastir.

Les essentiels de l’offre “Futurs Médecins & Pharmaciens” :

Un compte WADIAA, conforme aux principes de la finance islamique.

Une carte WIFAK CLASSIC.

Des services de banque à distance.

Un accès gratuit et sécurisé à vos comptes via WIFAK SMS (24h/24 et 7j/7).

Une application mobile WIFAK Pay, gratuite et sécurisée, pour faciliter vos paiements et achats du quotidien.

Cette action s’inscrit dans la volonté de WIFAK BANK de renforcer sa proximité avec les jeunes futurs professionnels de la santé, en leur offrant des solutions bancaires éthiques, modernes et adaptées à leurs ambitions.

À travers ses offres dédiées, telles que “Futurs Médecins & Pharmaciens” et “La Blouse Médicale”, WIFAK BANK met à la disposition du personnel de santé et des futurs professionnels du secteur, une panoplie complète de solutions bancaires et de services digitaux répondant à leurs besoins, et ce, à des conditions avantageuses.