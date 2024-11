Le Fonds Islamique pour le Climat et le Développement (IFCD), une initiative visant à mobiliser des ressources financières pour soutenir des projets répondant aux défis environnementaux, tout en respectant les principes de la finance islamique, a été au centre de la rencontre organisée récemment par le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et le Fonds Mondial pour la nature WWF Afrique du Nord.

La rencontre avait pour objectif de sensibiliser les institutions financières et bancaires tunisiennes aux opportunités de financement durable offertes par l’IFCD pour investir dans des projets verts et durables.

Selon le CBF, l’IFCD, qui s’inscrit dans le cadre du Programme mondial de la finance islamique pour le climat, œuvre “à améliorer les moyens de subsistance des communautés des pays par une croissance économique résiliente aux effets du changement climatique, garantissant ainsi un développement durable”.

Il œuvre également afin “de restaurer les paysages naturels et accroître la biodiversité dans les zones touchées par des contraintes environnementales, contribuant ainsi à la sauvegarde des écosystèmes”.

A l’occasion de la rencontre dédiée à l’IFCD, le CBF et WWF Afrique du Nord ont exprimé leur volonté de renforcer les engagements du secteur bancaire et financier tunisien pour répondre aux besoins environnementaux et de résilience climatique des populations.

Le CBF est un organisme professionnel tunisien qui regroupe les banques et les établissements financiers actifs en Tunisie. Il compte d’après son site, 22 banques universelles, 2 banques d’affaires, 3 banques offshore, 9 organismes de leasing, 2 sociétés de factoring et 5 établissements de paiement.