Une ligne aérienne entre Tunis et Abou Dhabi sera créée en novembre 2025, en vertu d’un accord de coopération et de partenariat signé, jeudi, entre la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) et la compagnie aérienne émiratie “Etihad Ariways”.

L’accord a été signé par le président de la FTAV, Ahmed Bettaieb et le directeur général de la compagnie pour la région MENA, Ahmed Dhib, indique la fédération, dans un communiqué.

Ledit accord prévoit par ailleurs de développer un partenariat stratégique entre les deux parties afin de promouvoir les échanges touristiques et de renforcer les capacités des acteurs du secteur touristique.