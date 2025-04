La Roumanie participera, pour la première fois, à la Foire internationale du livre de Tunis (FILT, 25 avril-4 mai 2025), avec une programmation littéraire ouverte sur le monde intitulée “Ecrivains et livres roumains sans frontières”.

Le programme s’ouvrira le 25 avril par une rencontre avec l’invitée d’honneur de la Roumanie à la 39ème édition de la FILT, Magda Cârneci, poétesse, romancière, essayiste et historienne de l’art, réputée pour son apport à la diffusion de la francophonie en Roumanie.

Elle participera au colloque sur la production des contenus culturels et la transition numérique, aux côtés notamment de Liviu Sebastian Jicman, directeur de l’Institut culturel roumain. Elle sera présente également dans le cade d’une rencontre d’auteur le 26 avril pour un débat avec des enseignants et étudiants autour de la poésie roumaine.

Le 28 avril, le poète et traducteur tunisien Adam Fethi sera l’invité du stand roumain pour une rencontre-débat sur la traduction, ses opportunités et ses défis.

Pour les personnes intéressées par l’apprentissage de la langue roumaine, une rencontre est prévue le 29 avril avec Raluca Dimian, professeure au lectorat de langue roumaine à l’Institut Bourguiba des langues vivantes.

Les représentants des Conseils nationaux des recteurs de Roumanie seront présents les mercredi 30 avril et jeudi 1er mai pour fournir des informations sur les études en Roumanie.

Enfin, les 2 et 3 mai, Maria Zaibi, peintre et créatrice de vêtements populaires roumains, présentera l’art et la culture populaire roumaine.