Enquête sur l’intermédiaire en bourse TSI : quelles mesures préventives prises par le CMF ?

Le Conseil du Marché Financier a mis en œuvre, mercredi, une série de mesures préventives relatives à la situation de la société d’intermédiation en bourse Tuniso-Saoudienne d’Investissement (TSI), qui fait l’objet d’une enquête approfondie en cours menée par les services du CMF depuis le 9 janvier 2025.

Ces mesures préventives concernent notamment la poursuite de l’enquête et des investigations engagées sur l’activité de TSI intermédiaire en bourse, la coordination avec les banques en relation avec la TSI, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ainsi que Tunisie Clearing, en vue d’assurer la protection des avoirs des clients et d’éviter tout mouvement non conforme, indique le CMF dans un communiqué.

“Les investigations engagées dans ce cadre ont fait apparaitre une inadéquation des fonds propres de la TSI par rapport aux ratios réglementaires requis et des soupçons de défaillances au niveau de l’organisation interne et de la gouvernance”.

“Par ailleurs, le commissaire aux comptes de la société a signalé au CMF en date du 22 avril 2025, l’existence de faits de nature à mettre en péril les intérêts de la TSI ou de ses clients”, a indiqué le Conseil.

Il a dans ce cadre révélé ces faits au Procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 270 du Code des Sociétés Commerciales.

Le conseil a réaffirmé son engagement à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour garantir la transparence, la sécurité et la stabilité du marché en lien avec ce dossier. Par ailleurs, il a appelé le public à s’en tenir exclusivement aux informations émanant de ses canaux officiels et s’engage à communiquer au public toute évolution importante relative à ce dossier, en temps utile et conformément aux textes en vigueur.