Lusail, Qatar – 2 octobre 2024 : Dukhan Bank (Q.P.S.C.), notée A2 par Moody’s (perspective stable) et A par Fitch (perspective stable), a émis avec succès un Sukuk senior non garanti de 800 millions de dollars sur 5 ans avec un taux de profit de 4,56 % par an, représentant une marge de 100 points de base (bps) au-dessus des bons du Trésor américain à 5 ans.

Cette transaction marque la première émission de Sukuk senior pour Dukhan Bank et a suscité une demande exceptionnelle de la part des investisseurs mondiaux et régionaux. Les carnets d’ordres ont été couverts plus de trois fois, atteignant un pic de 2,6 milliards de dollars, permettant ainsi à la banque d’émettre 800 millions de dollars, ce qui représente la plus importante émission réalisée par une banque islamique qatarie depuis 2020. La marge de prix finale s’est établie à 100 points de base au-dessus des bons du Trésor américain à 5 ans, soit un resserrement de 30 points de base par rapport aux prévisions initiales de 130 points de base.

Le succès de cette transaction reflète la solidité de l’économie qatarie et les solides fondamentaux de crédit de Dukhan Bank. Cette émission réaffirme la position de Dukhan Bank en tant qu’institution financière de premier plan au Qatar. C’est également une étape importante pour la banque dans sa stratégie de diversification de ses sources de financement et de renforcement de sa présence sur les marchés internationaux.

Son Excellence Sheikh Mohammed bin Hamad bin Jassim Al Thani, président et directeur général de Dukhan Bank, a déclaré : « Nous sommes ravis du succès exceptionnel de cette première émission de Sukuk senior. Ce succès témoigne de la robustesse du crédit du Qatar et s’aligne parfaitement avec les objectifs ambitieux énoncés dans la Vision nationale du Qatar 2030. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette transaction. »

M. Ahmed Hashem, directeur général par intérim de Dukhan Bank, a ajouté : « Nous sommes enchantés par la réponse exceptionnelle à cette émission de Sukuk. Cela reflète la confiance mondiale dans la stabilité économique du Qatar et dans la solidité financière de Dukhan Bank. Cela souligne également le statut estimé de la banque au sein de la communauté financière internationale. Nous exprimons notre plus profonde gratitude aux Joint Lead Managers, dont l’expertise et le dévouement ont été essentiels pour mener à bien cette transaction. »