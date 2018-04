L’Association des Académies nationales olympiques d’Afrique, présidée par le Tunisien Ridha Layouni et dont le siège est à Tunis, a annoncé la création du Centre africain d’études olympiques (CAEO) à Yaoundé au Cameroun.

Les principaux objectifs du CAEO visent à préserver la mémoire olympique africaine, valoriser les acquis de la culture africaine dans le domaine olympique, enrichir l’olympisme universel par les valeurs de la culture africaine, divulguer l’interculturalité des valeurs olympiques et lutter contre l’acculturation de l’Afrique dans le domaine olympique.

Pour atteindre ces objectifs, le Centre est notamment chargé d’impulser et encourager la recherche scientifique dans le domaine des idéaux olympiques et de l’olympisme, assurer la formation et le perfectionnement des parties prenantes dans le domaine du sport, instaurer un partenariat avec les établissements scolaires et universitaires et les autres Centres d’études olympiques et appuyer les Académies nationales olympiques d’Afrique pour réaliser leurs programmes de formation et de recherche.