La Fifa a mis en vente jeudi, à 14 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde en Amérique du nord, un nouveau contingent de billets pour les 104 matches de la compétition qui débute le 11 juin, a-t-elle annoncé.

“Les billets sont disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi, tant qu’il y a du stock”, a expliqué l’instance sur le compte X du tournoi, précisant que la mise en vente débuterait à 21h00 GMT sur le site officiel FIFA.com/tickets.

La Fifa avait indiqué en avril que des billets pour la compétition seraient régulièrement mis en vente sur son site officiel jusqu’à la finale du 19 juillet.

Plus de cinq millions de billets ont déjà trouvé preneurs, selon le président de la Fifa, Gianni Infantino, sur les quelque sept millions mis en vente. Le record historique de 3,5 millions de billets vendus pour un Mondial, lors de l’édition 1994, est d’ores et déjà battu.

Cet été, le tournoi co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada qui débute le 11 juin accueille 48 équipes et 104 matches, dont 78 sur le sol américain.

La question de la billetterie a provoqué une polémique, la Fifa ayant été accusée de proposer les billets à des prix exorbitants malgré les promesses faites lors de l’attribution du tournoi aux trois pays organisateurs.

A New York et dans le New Jersey, une enquête judiciaire a été ouverte mercredi “sur les pratiques de billetterie de la Fifa”, notamment pour les huit matches programmés au MetLife Stadium, dans le New Jersey, dont la finale.