Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 6e mondial, s’est imposé en trois sets 6-3, 7-5, 6-1 contre le Chilien Alejandro Tabilo (36e), lundi à Roland-Garros, pour rallier son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem.

En éliminant le tombeur de l’espoir français Moïse Kouame, le joueur de 25 ans devient le premier Canadien à atteindre ce stade la compétition finale dans un des quatre tournois majeurs du circuit.

“J’espère aller jusqu’au bout”, a-t-il lancé au public parisien. “Aujourd’hui c’est le scénario idéal, c’est vraiment un très bon match pour moi, c’est le meilleur tennis que j’ai joué depuis le début du tournoi, j’espère que ça continuera comme ça”.

Avec cette victoire, Félix Auger-Aliassime s’assure d’être 4e mondial à l’issue du tournoi, le meilleur classement de sa carrière.