Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a dévoilé, mercredi, une liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), un groupe mêlant cadres expérimentés et jeunes évoluant dans les principaux championnats européens.

En défense, Koeman s’appuie sur un noyau structuré autour de Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter Milan) et Micky van de Ven (Tottenham), complété par Jurrien Timber (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) et Jan Paul van Hecke (Brighton).

Au milieu de terrain, le sélectionneur néerlandais mise notamment sur Frenkie de Jong (FC Barcelone), Ryan Gravenberch (Liverpool) et Tijjani Reijnders (Manchester City), ainsi que sur Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Mats Wieffer (Brighton), Guus Til (PSV) et Quinten Timber (Marseille).

En attaque, il compte sur un groupe emmené par Memphis Depay (Corinthians) et Cody Gakpo (Liverpool), avec également Donyell Malen (AS Rome), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Brian Brobbey (Sunderland), Crysencio Summerville (West Ham) et Wout Weghorst (Ajax).

Chez les gardiens, le sélectionneur néerlandais a retenu Mark Flekken (Leverkusen), Bart Verbruggen (Brighton) et Robin Roefs (Sunderland).

Les Pays-Bas seront les adversaires de la Tunisie dans le groupe F, qui compte également le Japon et la Suède.