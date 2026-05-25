La Confédération africaine d’escrime (CAE) a annoncé lundi, la tenue de la 24e édition du Championnat d’Afrique seniors d’escrime à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 31 mai au 6 juin 2026.

L’événement continental est organisé sous l’égide de la Fédération internationale d’escrime (FIE), en collaboration avec la Fédération ivoirienne d’escrime (FIVE), qui avait officialisé l’attribution de la compétition à la Côte d’Ivoire lors d’une conférence de presse tenue le 30 septembre 2025 à Abidjan.

Selon les organisateurs, près de 30 nations africaines sont attendues dans la capitale économique ivoirienne pour cette compétition qui réunira les meilleurs escrimeurs du continent dans les différentes armes.