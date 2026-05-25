La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) vient de lancer un appel à candidatures visant à renforcer la promotion et la commercialisation de l’offre touristique alternative tunisienne, a annoncé l’organisation sur ses réseaux sociaux. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 5 juin 2026, tandis que les résultats de la sélection seront communiqués à la mi-juin 2026.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme “La Tunisie, notre destination” (Tounes Wijhetouna), a pour objectif de booster la visibilité internationale de la destination Tunisie et de stimuler les échanges entre les agences de voyages locales, les voyagistes européens et les médias spécialisés.

Les candidats retenus bénéficieront d’un dispositif d’appui complet, comprenant un programme de renforcement des capacités, des rencontres professionnelles B2B, ainsi que des voyages d’études avec des opérateurs et des médias du secteur. Ils recevront également un accompagnement personnalisé pour la structuration et la commercialisation de leurs offres.

Pour pouvoir postuler, les candidats doivent impérativement être des agences de voyages de catégorie A, être à jour de leur adhésion à la FTAV et justifier d’une activité réceptive ou DMC active. Ils doivent, en outre, garantir leur entière disponibilité pour participer au programme, qui se déroulera entre juillet 2026 et janvier 2027.