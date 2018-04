Voici les nouvelles du marché boursier telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital:

SOTETEL:

La SOTETEL a annoncé que le contrat de Habib Hammami, directeur général de la société, a pris fin le 20 mars 2018, et que ce dernier a manifesté son intention de ne pas le renouveler.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration s’est réuni en date du 19 mars 2018 et a décidé de nommer Habib Bouattay en tant que nouveau directeur général de la société, et ce à compter du 1er avril 2018.

BIAT:

La BIAT a annoncé que son Conseil d’Administration, réuni le 30 mars 2018, a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2017.

Ces derniers font état d’un résultat net de 214 MDT, soit une progression de 12,5% par rapport à l’année précédente. La banque proposera lors de l’AGO qui se tiendra le 30 Avril prochain la distribution d’un dividende de 4,250 D par action.

OTH:

Le Conseil d’Administration de One Tech Holding, qui s’est réuni le 4 avril 2018, a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2017 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2017.

Ces derniers font état d’un résultat individuel de 16,9 MDT et d’un bénéfice net part du groupe de 42,4 MDT en hausse de 57,6% par rapport à 2016.

Le Conseil a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire pour le mardi le 22 mai 2018 et de proposer la distribution d’un dividende de 300 millimes par action.