Le marché boursier a clôturé la séance de mardi sur une note légèrement haussière. Le TUNINDEX a enregistré une hausse de 0,02 % à 18 491,07 points dans un volume soutenu de 13,3 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre TUNINVEST s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 90 mille dinars, l’action s’est appréciée de 4,5 % à 44,220 D.

Le titre ICF a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action a enregistré un bond de 3,8 % à 107,950 D en alimentant le marché avec des capitaux de 986 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTIPAPIER a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux de 68 mille dinars, l’action a trébuché de -5,9 % à 2,720 D.

Le titre SAM a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -4,8 % à 5,510 D. La valeur a amassé un volume global de 5 mille dinars sur la séance.

Le titre OTH a chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec des capitaux de 1,7 MD sur la séance (soit 13 % du volume transigé sur la cote). La valeur a progressé de 1,6% à 12,800 D.