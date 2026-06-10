La Bourse de Tunis et SOS villages d’enfants Tunisie ont organisé mardi la 3ème édition de la “Bourse du coeur”, un rendez vous dédié à la présentation des nouvelles orientations de SOS villages d’enfants Tunisie en tant que partenaire RSE stratégique des entreprises engagées, à travers une matrice de projets conçue pour répondre à des besoins concrets de terrain et proposer des opportunités de partenariat à forte valeur sociétale et territoriale.

Cette 3ème édition a réuni des dirigeants d’entreprises, experts RSE, partenaires institutionnels et acteurs de la société civile autour d’un objectif commun: faire découvrir une offre de partenariat claire, lisible et activable fondée sur des projets concrets et un accompagnement de terrain.

A travers la Bourse du coeur, Sos villages et la Bourse de Tunis invitent les entreprises à passer d’un soutien ponctuel à un investissement sociétal durable, au service des enfants et des familles les plus vulnérables.

Le président de l’Association tunisienne des villages d’enfants S.O.S., Mohamed Megdiche, a précisé dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de l’événement, que l’association aspire, à travers cette manifestation, à développer son partenariat avec la Bourse de Tunis, avec laquelle elle a conclu un accord à cet effet depuis 2023, et à inciter les entreprises à soutenir le budget de l’association et à conclure avec elle des partenariats sociaux dans le cadre de la responsabilité sociale.

Au cours de cet événement, les informations et les données requises ont été fournies aux entreprises participantes, attestant de la bonne gouvernance de l’association, de la bonne gestion des fonds et de la transparence des transactions avec les entreprises économiques.

IL a indiqué qu’un certain nombre de sociétés cotées en bourse contribuent chaque année à hauteur d’environ 1 million de dinars au budget de l’association, estimé à 32 millions de dinars pour l’année 2026, précisant que l’association aspire à porter la contribution des entreprises à 5 millions de dinars par an.

De son côté, le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, a déclaré à la TAP que « le nombre des entreprises cotées en bourse et engagées dans le financement de certains projets de l’association dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a triplé par rapport aux première et deuxième éditions de l’événement « Bourse du cœur » », précisant que l’obligation d’établir des rapports non financiers dans le cadre de la RSE a favorisé l’engagement d’un plus grand nombre d’entreprises dans la réalisation de 9 des 17 objectifs de développement durable.

Depuis la signature de leur convention de partenariat en 2023, la bourse de Tunis et Sos villages d’enfants Tunisie oeuvrent ensemble pour encourager les entreprises à s’engager dans une démarche structurée, mesurable, au service des enfants, des familles et des territoires.

SOS villages d’enfants Tunisie prend actuellement en charge près de 10 mille enfants sans soutien parental ou à risque de le perdre sur l’ensemble du territoire tunisien et ambitionne d’atteindre 13 mille d’ici la fin de l’année en cours. Pour atteindre cet objectif, d’importants fonds sont à mobiliser auprès des donateurs tunisiens.

Les entreprises désireuses de s’engager peuvent bénéficier d’avantages fiscaux, selon la réglementation en vigueur, les dons versés à Sos villages d’enfants ouvrent droit à une déduction intégrale de l’assiette imposable.