Le marché boursier a entamé la semaine sur une note positive. L’indice de référence a inscrit une avancée de 0,36 % à 18 488,12 points, dans un volume de 13,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre TAWASOL GROUP HOLGING s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la holding s’est envolée de 3,8 % à 0,830 D, dans un modeste flux de 45 mille dinars.

Le titre ATTIJARI BANK s’est adjugé une progression de 2,8 % à 79,990 D, dans des échanges de 381 mille dinars.

Le titre STIP a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a reculé de -4,4 % à 10,990 D. La valeur a amassé un volume réduit de 5 mille dinars sur la séance.

Le titre STA a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action du concessionnaire de la marque chinoise CHERY a régressé de -3,5 % à 83,000 D. La valeur a brassé un flux global de 104 mille dinars.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action de la banque privée a affiché un léger repli de 0,3 % à 71,800 D, en alimentant le marché avec des capitaux de l’ordre de 2,7 MD.