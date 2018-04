Environ 40 fermes domaniales d’une superficie de 23 mille hectares seront soumises à la location, à partir du 5 avril 2018, par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), dans le cadre de la 36ème liste des fermes domaniales à convertir en sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA). C’est le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche qui l’annonce.

Ces fermes, dont la date d’expiration de candidature à leur location est le 29 mai 2018, sont réparties sur 11 gouvernorats, à savoir Sousse, Bizerte, Ben Arous, Nabeul, La Manouba, Zaghouan, Béja, Le Kef, Siliana, Kairouan et Sidi Bouzid et concernent 25 délégations.

Des offres pour la location de plus d’une ferme peuvent être présentées, a indiqué le département de l’Agriculture.

A noter que le programme d’exploitation des terres domaniales agricoles concernera une superficie de 45 mille hectares (ha) et procurera 3500 emplois permanents, au profit de près de 400 cadres, avait annoncé le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb.

Les terres domaniales agricoles se répartissent en quatre catégories à savoir: les sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA), des terres domaniales agricoles et les coopératives agricoles, les lotissements des techniciens et les terres domaniales non structurées.