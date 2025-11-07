Les équipes de l’Office des terres domaniales au gouvernorat de Manouba ont réussi à récupérer un terrain domanial agricole couvrant plus de 14 hectares, situé dans la localité d’El Bassatine dans la délégation de Mornaguia.

La restitution à l’Etat de ce terrain, qui était exploité illégalement, intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une décision émise par le gouverneur de Manouba en mars 2024.

L’opération s’est déroulée sous la supervision du délégué de la région et en présence des unités de sécurité. Le terrain récupéré sera placé sous la gestion de l’Office en attendant son exploitation de nouveau.