Un gazoduc d’une longueur de 125 kilomètres garantira l’approvisionnement de Sidi Bouzid en gaz naturel en reliant les villes de Hajeb Layoun, Jelma, Sbitla, Oum Laadham et Lassouda, a indiqué Yosri Metoui directeur de projet au Sein de la STEG.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable a précisé que le raccordement du gazoduc en question au gazoduc TransMed (qui relie l’Algérie à l’Italie à travers la Tunisie) au niveau de la région Chouwayhia (délégation de chrarda relevant du gouvernorat de Kairouan), a été officiellement effectué le 01 juin 2026.

Et d’ajouter que l’approvisionnement en gaz naturel se fera de manière progréssive à partir de la région de Hajeb Layoun jusqu’à la ville de Jelma puis la zone industrielle de Sbitla.

L’achévement des travaux concernant cette phase du prjet est prévue pour la fin du mois de juin.

A rappeler qu’une séance de travail s’est tenue au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, le 30 septembre 2016, sur le projet d’approvisionnement en gaz naturel de certaines zones de Sidi Bouzid.

Il était prévu que le projet démarre au cours du mois de mars 2017, avec une durée de travaux ne dépassant pas 12 mois, afin d’acheminer le gaz naturel vers la ville de Sidi Bouzid en provenance de Hajeb Layoun, relevant du gouvernorat de Kairouan, en passant par Jelma et Lassouda. Le coût du projet a été estimé à environ 40 millions de dinars.