L’industrie solaire européenne entre dans une nouvelle phase de développement marquée par l’essor des systèmes hybrides associant production photovoltaïque et stockage par batteries, une évolution jugée essentielle pour renforcer la résilience énergétique du continent, indiquent les organisateurs du salon Intersolar Europe, dans un communiqué rendu public, vendredi.

Alors que les énergies solaire et éolienne ont représenté 30 % de la production d’électricité dans l’Union européenne en 2025, selon le groupe de réflexion Ember, le principal défi n’est plus seulement d’augmenter les capacités de production renouvelable mais de garantir la disponibilité de l’électricité lorsque la demande l’exige.

Les systèmes hybrides, qui combinent centrales photovoltaïques et dispositifs de stockage derrière un même point de raccordement au réseau, permettent de stocker l’électricité produite en période d’abondance pour la restituer lors des pics de consommation. Cette approche contribue à limiter les congestions du réseau, à réduire les épisodes de prix négatifs sur les marchés de l’électricité et à diminuer le recours aux centrales fossiles.

“L’association du solaire et du stockage rend les énergies renouvelables plus prévisibles, plus compétitives et plus résilientes”, soulignent les organisateurs d’Intersolar Europe, dont l’édition 2026 se tiendra du 23 au 25 juin à Munich.

Malgré les progrès des renouvelables, l’Union européenne reste fortement dépendante des combustibles fossiles, qui ont encore assuré 29 % de la production électrique en 2025, selon Ember. Cette dépendance expose les États membres aux tensions géopolitiques et aux fluctuations des marchés internationaux du gaz et du pétrole.

Parallèlement, la demande européenne d’électricité devrait continuer de croître sous l’effet de la numérisation de l’économie, du développement de l’intelligence artificielle, de l’électrification des transports et de l’industrie ainsi que du déploiement des pompes à chaleur. L’association professionnelle “SolarPower Europe” estime que la consommation électrique de l’UE atteindra 3 000 térawattheures à l’horizon 2030.

Dans une étude récente, l’association estime qu’un déploiement accéléré du solaire et du stockage constitue la réponse la plus efficace à ces défis. L’organisation préconise de quadrupler les capacités de stockage de l’Union pour atteindre 171 gigawatts d’ici 2030, avec une durée moyenne de stockage portée à trois heures et demie.

Selon cette étude, cette évolution pourrait réduire de moitié les coûts d’exploitation du système énergétique européen d’ici la fin de la décennie, tout en atténuant la volatilité des prix de l’électricité pour les ménages et les entreprises.

Elle (l’association) affirme également que l’énergie solaire a permis d’économiser 8,5 milliards d’euros d’importations de gaz au cours des deux premiers mois ayant suivi le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Les économies annuelles pourraient dépasser 50 milliards d’euros d’ici 2030.

Plusieurs pays européens ont déjà engagé des projets hybrides de grande envergure. Le Royaume-Uni fait figure de pionnier avec notamment le projet Cleve Hill, qui associe une centrale solaire de 373 mégawatts à un système de batteries de 150 mégawatts. L’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Pologne et la Hongrie développent également ce type d’infrastructures afin d’améliorer la flexibilité de leurs réseaux électriques.

Les enjeux liés à l’intégration du solaire et du stockage seront au cœur des débats d’Intersolar Europe 2026, qui réunira près de 2 800 exposants et plus de 100 000 visiteurs professionnels à Munich dans le cadre de la plateforme énergétique européenne “The smarter E Europe”.