Des dÃ©putÃ©s du Conseil National des RÃ©gions et des Districts (CNRD) ont insistÃ©, jeudi, sur l’impÃ©ratif d’effectuer un inventaire des biens de l’Etat et de rÃ©cupÃ©rer les terres domaniales accaparÃ©es illÃ©galement.

S’exprimant, lors d’une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re conjointe organisÃ©e par l’AssemblÃ©e des ReprÃ©sentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des RÃ©gions et des Districts (CNRD) et consacrÃ©e Ã la discussion du budget de la mission du ministÃ¨re des Domaines de l’Etat et des Affaires fonciÃ¨res pour l’exercice 2026, les dÃ©putÃ©s ont Ã©galement soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de cÃ©der certaines terres agricoles et de changer leur vocation afin de les exploiter dansÂ Â divers projets, notamment dans les programmes de logement.

Le dÃ©putÃ© Belgacem Nfis a indiquÃ© que le cadre juridique et institutionnel organisantÂ actuellement les terres collectives Â«Â n’est plus adaptÃ©Â Â», estimant qu’il est temps de le rÃ©viser afin de le rendre plus efficace et plus Ã©quitable.

Et d’ajouter que les conseils de gestion crÃ©Ã©s pour administrer ces terres ont vu leurs mandats lÃ©gaux, fixÃ©s Ã cinq ans, expirer sans qu’un cadre rÃ©glementaire clair ne soit mis en place. Cela a entraÃ®nÃ©, selon lui, un vide administratif qui a paralysÃ© la gestion de ces biens et empÃªchÃ© les citoyens d’exercer leurs droits.

Cette situation, a-t-il poursuivi, a Ã©galement bloquÃ© les projets de nombreux agriculteurs et investisseurs, les privant de l’accÃ¨s au financement et aux aides publiques.

Le dÃ©putÃ© a estimÃ©Â indispensable de procÃ©der Ã une Â rÃ©vision globale des textes juridiques relatifs aux terres collectives et aux conseils de gestion. Il a aussi soulignÃ© l’importance de mettre en place un nouveau dispositif plus efficace permettant aux exploitants d’obtenir des documents prouvant leur droit d’exploiter ces terres, et ce, jusqu’Ã la rÃ©vision des lois.

De son cÃ´tÃ©, le dÃ©putÃ© Mahmoud Sammari a reprochÃ© aux anciens ministres le manque d’intÃ©rÃªt portÃ© aux biens de l’Ã‰tat, tant publics que privÃ©s, notamment les terres agricoles. Il s’est interrogÃ©, dans ce sens, sur l’inaction de l’Ã‰tat face aux agressions rÃ©pÃ©tÃ©es et aux accaparements de ces terrains, appelant Ã la rÃ©vision des contrats de location des terres domaniales.

La dÃ©putÃ©e Amina Jerbaoui s’est,Â quant Ã elle, interrogÃ© sur Â les biens confisquÃ©s se demandant si ces biens avaient Ã©tÃ© correctement Ã©valuÃ©s et gÃ©rÃ©s selon les principes de la bonne gouvernance, soulignant que le manque de transparence dans ce dossier est de nature Ã susciter des soupÃ§ons et des pressions.

La dÃ©putÃ©e Henda Jlassi a pointÃ©, pour sa part, la mauvaise gestion des biens de l’Ã‰tat dans le gouvernorat de Tunis, alors que la capitale fait face Ã une grave crise du logement. Elle a fait remarquer que des dizaines d’hectares sont laissÃ©s Ã l’abandon ou occupÃ©s illÃ©galement, appelant Ã leur rÃ©affectation en zones vertes, en projets d’habitat pour les jeunes, ou encore en espaces Ã©conomiques et sociaux.

Elle a aussi relevÃ© que la dispersion des propriÃ©tÃ©s et le chevauchement des compÃ©tences entre l’Ã‰tat, les municipalitÃ©s et le secteur privÃ© ont gÃ©nÃ©rÃ© une situation de confusion juridique et a entravÃ© la rÃ©alisation de projets vitaux.

Pour sa part, le dÃ©putÃ© Thabet El Abed a abordÃ© le dossier des indemnisations en suspens depuis plus de cinquante ans, rappelant que les litiges fonciers suivent un processus judiciaire long et complexe sans aboutir Ã un jugement dÃ©finitif ou Ã une solution concrÃ¨te, engendrant ainsi des biens dÃ©laissÃ©s et non rentable.

Il a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© de rÃ©gulariser ces anciens dossiers, de crÃ©er des commissions rÃ©gionales mixtes regroupant des reprÃ©sentants des diffÃ©rentes administrations ainsi que des ministÃ¨res de la Justice et de l’Agriculture.

L’objectif Ã©tant d’accÃ©lÃ©rer le traitement de ces dossiers et de mettre en place un mÃ©canisme clair d’indemnisation et de cession garantissant Ã la fois les droits de l’Ã‰tat et la stabilitÃ© des agriculteurs.