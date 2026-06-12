Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a alloué un budget de l’ordre de 18,2 millions de dinars (MD), aux travaux de nettoyage au niveau du réseau routier, dans les différentes régions du pays, et ce, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la propreté et de la protection de l’environnement (le 11 juin 2026).

Le département de l’Equipement a précisé, dans un communiqué, publié vendredi, que cette opération de nettoyage, menée en étroite collaboration avec les différents partenaires, notamment les municipalités et les services techniques, vise à ancrer la culture de la propreté et de la préservation de l’environnement.

La campagne comporte plusieurs actions dont le nettoyage et l’aménagement des espaces verts, l’enlèvement des déchets et des débris de construction, le désherbage et l’embellissement des abords des échangeurs, ainsi que le drainage des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales; et ce, afin de prévenir les risques d’inondation.

Il y a lieu de noter que des interventions sur 1400 km sont programmés en 2026 moyennant 10 millions de dinars.

Ces interventions sont confiées à des entreprises privées spécialisées en entretien. D’après le ministère en raison du manque de moyens humains et matériels au niveau des directions régionales, en 2026, des contrats cadre ont été établis avec 82 petites unités de travaux publiques dans le cadre du programme d’incitation à l’emploi des jeunes et ce moyennant 8,2 millions de dinars.