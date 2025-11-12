Le projet de création d’une nouvelle zone industrielle dans la délégation de Saouaf à Zaghouan serait réalisé sur un terrain domanial couvrant 100 ha situé au niveau de la route régionale N131.

Le secrétaire général de la municipalité de Saouaf, Abdelmajid Gouidri, a indiqué à l’Agence TAP que l’emplacement du site qui abritera ce projet a été approuvé à l’unanimité par les membres du conseil local et les représentants des parties concernées.

Le projet d’aménagement d’une zone industrielle à Saouaf est programmé dans le cadre du plan de développement quinquennal 2026-2030.