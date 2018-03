Le Tunindex débute la séance de vendredi dans le vert, avec une hausse de 0,62%, ce qui correspond à 7 155,45 points, dans un volume total de 0,589 million de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, ARAB TUNISIAN LEASE grimpe de 2,90% à 3,19 D suivie par BANQUE DE TUNISIE et CITY CARS qui gagnent respectivement 2,76% et 2,19% à 10,40 D et 11,65 D.

A la baisse, NEW BODY LINE chute de 2,57% à 5,30 D tout comme TUNISAIR et SOTETEL qui baissent respectivement de 2,32% et 1,81%, à 0,42 D et 2,71 D.