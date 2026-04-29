L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi, au cours d’une séance plénière, cinq projets de loi portant approbation de conventions de concession pour la production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques dans les différents gouvernorats du pays.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’orientation de l’État vers le renforcement de la transition énergétique et la diversification des sources de production d’électricité.

Il s’agit en effet, du projet de loi ayant trait à la centrale photovoltaïque d’El Khobna (n° 01/2026) qui a obtenu 73 voix pour, 9 abstentions et 33 contre, ainsi que celui de la centrale de Mezzouna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (n° 02/2026) avec 75 voix pour, 9 abstentions et 33 contre.

L’approbation a également concerné les projets de loi ayant trait aux centrales d’El Ksar à Gafsa (n° 03/2026) par 72 voix pour, 8 abstentions et 32 contre, de Segdoud à Gafsa (n° 04/2026) par 70 voix pour, 8 abstentions et 30 contre, et celui de Menzel Habib dans le gouvernorat de Gabès (n° 05/2026) par 72 voix pour, 10 abstentions et 32 contre.

Ces accords concernent cinq centrales réparties sur les gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa et Gabès, avec une capacité de production totale d’environ 598 mégawatts (MW) et un coût d’investissement avoisinant 1,64 milliard de dinars.

L’Etat mise à travers ces projets sur la réduction du coût de production de l’électricité, les tarifs de vente devant varier entre 98,8 et 124,4 millimes le kilowattheure (kWh), soit environ le tiers du coût de production basé sur le gaz naturel importé, estimé à environ 300 millimes.

D’après les données disponibles, la totalité de l’énergie produite sera vendue exclusivement à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), ce qui devrait permettre d’économiser environ 246 millions de dinars en devises étrangères et de réduire les importations de gaz naturel de 13,3 % par rapport aux importations totales de l’année 2024.