Les conditions mÃ©tÃ©orologiques Ã©voluent au fil de la journÃ©e avec une instabilitÃ© progressive sur plusieurs rÃ©gions du pays. Le matin, des pluies Ã©parses concernent les zones cÃ´tiÃ¨res du nord, marquant un dÃ©but de journÃ©e humide par endroits.

Un ciel changeant avant lâ€™instabilitÃ© de lâ€™aprÃ¨s-midi

Au cours de la journÃ©e, le ciel devient partiellement nuageux sur la majoritÃ© des rÃ©gions. Cette couverture nuageuse sâ€™intensifie progressivement durant lâ€™aprÃ¨s-midi, notamment sur les rÃ©gions ouest du nord et du centre. Ces zones connaissent la formation de cellules orageuses locales, accompagnÃ©es de pluies parfois soutenues.

Les prÃ©cipitations ne restent pas limitÃ©es Ã lâ€™intÃ©rieur du pays. Elles peuvent ensuite sâ€™Ã©tendre Ã certaines rÃ©gions de lâ€™est. Des chutes de grÃªle sont Ã©galement signalÃ©es par endroits, sans prÃ©cision sur leur intensitÃ© ni leur Ã©tendue exacte.

Vent soutenu sur les cÃ´tes et mer agitÃ©e

Le vent souffle de secteur est. Il est relativement fort prÃ¨s des cÃ´tes, ce qui peut accentuer la sensation dâ€™instabilitÃ© en bord de mer. Ailleurs, il reste faible Ã modÃ©rÃ©. Toutefois, il se renforce temporairement lors du passage des cellules orageuses.

La mer est agitÃ©e sur les diffÃ©rentes faÃ§ades maritimes, en lien avec lâ€™activitÃ© Ã©olienne et les perturbations atmosphÃ©riques en cours.

TempÃ©ratures en lÃ©gÃ¨re hausse et contrastes rÃ©gionaux

Les tempÃ©ratures enregistrent une lÃ©gÃ¨re hausse. Les maximales varient entre 21 et 25Â°C sur les cÃ´tes est ainsi que sur les hauteurs ouest. Ailleurs, elles oscillent entre 26 et 31Â°C.

Dans lâ€™extrÃªme sud, la chaleur reste plus marquÃ©e avec des pointes atteignant 36Â°C. Cette disparitÃ© confirme un contraste thermique entre le nord, le centre et les rÃ©gions sahariennes.