La BH Bank a enregistré une légère baisse du PNB de 1,2%, pour se situer au niveau de 692,6 millions de dinars (MD), durant l’exercice 2025, en comparaison avec l’année 2024, selon un communiqué publié vendredi soir, par la banque, à l’issue de la réunion de son conseil d’administration, tenue récemment.

Il en ressort que la BH Bank a clôturé l’année 2025 avec un Résultat Net Individuel de l’ordre de 39,7 MD, en régression significative de 44,2%, par rapport à l’exercice précédent.

De même, le Résultat Net Consolidé est passé de 71 MD, en 2024, à 42,8 MD, à fin décembre 2025, ce qui représente une baisse de 40,8%. La banque a expliqué cette variation du résultat, en comparaison avec celui de l’année 2024, par « ses efforts de provisionnement en couverture du coût du risque », et ce, « dans une logique de maitrise de ses risques financiers ».

Elle a précisé, dans ce cadre, que son conseil d’administration a décidé de proposer la non distribution des dividendes, lors de sa prochaine Assemblée Générale Ordinaire, qui sera organisée le 30 avril 2026.