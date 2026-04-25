L’Indonésie, invitée d’honneur de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), présente un programme culturel diversifié du 24 avril au 3 mai 2026.
Au pavillon indonésien, le programme comprend des performances de danse traditionnelle, des rencontres littéraires et des discussions sur la culture et l’histoire du pays, ainsi que des activités pour les enfants.
Les événements phares incluent des danses traditionnelles telles que le Tari Nirmala, le Tari Mojang Priangan et le Tari Zapin Melayu, ainsi que des conférences sur la pensée de Sukarno et des échanges sur l’Islam en Indonésie. Un espace spécifique sera réservé aux enfants, avec des lectures interactives de contes du folklore indonésien et des ateliers créatifs.
Par ailleurs, des conférences sur la diplomatie indonésienne et la présentation de l’ouvrage Le Coran par l’ambassadeur Zuhairi Misrawi sont également prévues.
Programme :
Vendredi 24 avril
Danse traditionnelle (Tari Nirmala) et prestations musicales
Rencontre : “L’Indonésie”
Hommage à l’ambassadeur Rachid Idris : “De Jakarta à Carthage”
Samedi 25 avril
Danses traditionnelles Tari Piring et Tari Lenggang Nyai et prestations musicales indonésiennes
Conférence sur la diplomatie indonésienne en Tunisie
“Dialogue paisible au bord du lac”
Dimanche 26 avril
Danse traditionnelle Tari Medley et musique indonésienne
Discussion sur les principes fondamentaux de la République d’Indonésie
Lundi 27 avril
Danse traditionnelle Tari Dayak & prestations musicales indonésiennes
Rencontre “Les Journées d’une journaliste au cœur de l’Indonésie”
Mardi 28 avril
Danse traditionnelle Tari Mojang Priangan & prestations musicales indonésiennes
Discussion sur l’Islam en Indonésie
Présentation du livre Warna-warni
Mercredi 29 avril
Danses traditionnelles Tari Piring & Tari Zapin Melayu
Rencontre : “Journées à Bali”
Jeudi 30 avril
Danse Tari Zapin Melayu & chant indonésiens
Conférence : “L’Islam dans le cadre de l’identité indonésienne et de l’humanité”
Vendredi 1er mai
Danses Tari Geol Denok & Tari Nirmala
Conférence : “Jakarta, cœur battant de l’Indonésie”.
Samedi 2 mai
Danse Tari Mojang Priangan
Espace enfants : lecture d’extraits de contes du folklore indonésien
Dimanche 3 mai
Danse Tari Dayak
Rencontre-débat : “L’esprit de l’Islam – La pensée de Sukarno autour du nationalisme, de l’humanisme et de la justice sociale”.
Présentation du livre Le Coran par l’ambassadeur Zuhairi Misrawi.