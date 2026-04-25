L’ambassadrice de Tunisie à Belgrade, Imen Lajili Ammari, s’est entretenue, mercredi, avec le ministre serbe du Tourisme et de la Jeunesse, Husein Memić, afin de faire le point sur la coopération touristique bilatérale et d’explorer les pistes de son renforcement, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Au cœur des échanges, les deux parties ont salué les avancées réalisées au fil des années, soulignant la place de choix qu’occupe la Tunisie parmi les destinations de prédilection des voyageurs serbes.

Selon les réseaux sociaux de l’ambassade, elles ont réaffirmé leur volonté commune de consolider ces acquis et de tirer pleinement parti du potentiel encore inexploité qui caractérise leurs relations dans le secteur touristique.

Dans cet élan, les deux parties ont convenu de la nécessité d’organiser des visites ministérielles croisées dans le courant de l’année, afin d’insuffler une impulsion concrète aux engagements pris dans le secteur du tourisme, à l’occasion de ce jubilé diplomatique.

La rencontre a également permis d’aborder le renforcement du cadre juridique régissant la coopération bilatérale, avec la perspective de l’élargir à de nouveaux domaines d’intérêt mutuel.