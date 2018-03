La Chambre syndicale nationale des industriels du lait (CSNIL, relevant de l’UTICA) appelé les pouvoirs publics concernés par la gouvernance de la filière du lait à la révision urgente des prix au niveau de toute sa chaîne de production ainsi qu’en matière de collecte et d’industrialisation. L’objectif étant de lutter contre les hausses excessives enregistrées dans le processus de la production, et à arrêter l’hémorragie des pertes que subissent les industriels, lit-on dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion des représentants des différentes chaines de production, de collecte et d’industrialisation tenue, mercredi, à l’UTICA.

La CSNIL demande également l’accélération de la révision globale de la filière, tout en respectant le document d’orientation relatif à l’avenir de la filière, élaboré par l’UTAP avec les différentes parties.

Elle menace d’engager toutes les formes de lutte afin de sauver la filière et préserver ses acquis, si les parties gouvernementales concernées ne répondent pas à leurs demandes.

La Chambre syndicale explique sa décision par la crise sans précédent que vivent les différentes chaînes de la filière du lait, menaçant sa pérennité, en raison de la hausse des composantes de production (fourrage, énergie, emballage et main d’œuvre) ainsi que des charges sociales et du cours de change.

Elle regrette l’absence de réponse de toutes les parties gouvernementales à leurs appels répétés pour contenir la crise ainsi que la politique d’indifférence des autorités officielles envers un secteur économique et social très important dans le pays.