Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a annoncé, lundi 9 juillet à Tunis, lors d’une conférence de presse sur “la filière laitière: les problématiques et les soluions”, la mise en place d’un programme exceptionnel de reconstitution du cheptel national d’un coût de 33 millions de dinars.

Taieb a fait savoir que ce programme comporte l’augmentation de la prime de transport des fourrages de 5 à 10 millimes par balle et par kilomètre pour ce qui est du foin et de la paille, l’augmentation de la prime du transport des déchets industriels de 50 à 100 millimes par tonne et par kilomètre et son extension à tous les déchets industriels.

Il s’agit, également, d’augmenter la prime d’engraissement des veaux de 150 dinars à 300 dinars le veau, de créer un fonds sous l’appellation “la santé animale” dont la valeur estimée à 10 millions de dinars serait prélevée sur le budget de 2019, tout en simplifiant les mesures pour bénéficier de ses interventons, d’élaborer une étude nationale sur les races les mieux adaptées, de simplifier les procédures sanitaires et techniques de la prime d’acquisition des génisses racées qui sera portée de 30% à 40% pour ce qui est des races productrices de lait et 60% pour les races à double production.

En outre, une nouvelle prime d’encouragement de 500 dinars sera accordée aux petits et moyens éleveurs pour la production de génisses, en plus de l’extension du programme de numérotation, à travers l’institution d’une prime de 200 millimes par tête qui sera décaissée par l’Office de l’élevage afin d’inciter les privés à numéroter les génisses.

Taieb a reconnu, à cette occasion, que les principales problématiques de la filière du lait sont l’ampleur des pertes subies par les professionnels à tous les niveaux de la production, de la collecte et de l’industrialisation en raison de la hausse continue des prix des facteurs de la production (fourrages, médicaments, main-d’oeuvre, génisses, équipements du transport, de la transformation et du conditionnement) ainsi que celle des pièces de rechange et des véhicules.

Le ministre a rappelé les décisions du conseil ministériel restreint sur la filière du lait tenu le 5 juillet 2018, lesquelles ont porté notamment sur le maintien du prix de vente du lait demi écrémé au détail à 1120 millimes le litre (paquet de 1 litre), l’augmentation du prix de réception du lait frais destiné aux centres de collectes et unités de conditionnement à partir du 7 juillet 2018 de 766 millimes le litre à 890 millimes le litre au niveau de la production en tant que prix minimal garanti et l’augmentation de la prime de collecte de lait de 70 millimes le litre à 90 millimes le litre.