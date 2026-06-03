Une journée locale dédiée à l’investissement agricole dans la délégation de Sidi Makhlouf (gouvernorat de Médenine) sera organisée le 25 juin courant.

Cette manifestation a été programmée lors d’une réunion tenue lundi soir au siège du gouvernorat de Médenine, dans le cadre du programme régional de promotion de l’investissement privé.

L’initiative qui vise à favoriser la génération des postes d’emploi et à la promotion du développement durable.

Supervisée par le gouverneur de Médenine, Walid Tabboubi, la réunion s’est déroulée en présence des représentants des structures d’appui et de financement, et a été consacrée a l’examen des modalités de préparation de cette manifestation.

Les participants ont également défini les principaux axes de cette journée, qui porteront notamment sur les ressources en eau, la pêche, les sociétés communautaires ainsi que la réflexion stratégique sur le développement du secteur agricole.

Des experts, agriculteurs et porteurs d’initiatives y seront conviés afin d’échanger, approfondir la réflexion, proposer des solutions aux problématiques soulevées et formuler des recommandations qui feront l’objet d’un suivi en coordination avec les autorités et les services locaux, régionaux et centraux.