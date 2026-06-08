Un colloque régional sur le thème des groupements de développement agricole en rapport avec le développement et les changements climatiques, a été organisé par l’association “Victoire pour la femme rurale”, vendredi, à Sidi Bouzid.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet «Touiza 4 », visant à créer des partenariats stratégiques entre les groupements de développement et les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire afin de garantir leur pérennité.

La coordinatrice du projet, Hayet Ammami, a indiqué à l’Agence TAP que ce projet est mis en œuvre en partenariat avec trois groupements de développement agricole féminins du gouvernorat de Sidi Bouzid, à savoir “El Batoumat”, “Errayahine” et “Mekdiyet”, ainsi qu’avec le Commissariat régional au développement agricole (CRDA), le Commissariat régional de l’éducation et le Commissariat régional de l’artisanat.

Fondé sur une approche participative impliquant les groupements de développement agricole féminins et les acteurs locaux, le projet vise à promouvoir l’autonomisation économique et sociale des femmes rurales, à renforcer leur participation aux instances de décision et à consolider la pérennité de leurs structures.

Il prévoit des actions de formation au leadership, des espaces de dialogue avec les institutions, des échanges d’expériences dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives de promotion et de commercialisation des produits des groupements féminins aux niveaux national et international.