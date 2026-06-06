La récolte céréalière dans le gouvernorat de Nabeul devrait atteindre 900 mille quintaux, cette année, contre 1 million 130 mille quintaux la saison dernière, a estimé le président de l’Union locale de l’agriculture à Menzel Temim, Mohamed Charef Ben Maouia.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que les superficies ensemencées dans la région s’élèvent à près de 40 mille ha, dont 17 mille ha consacrés au blé dur, ajoutant que la récolte de l’orge a démarré il y a quelques jours.

Pour la saison des moissons du blé, elle devrait débuter, le 12 juin, avec le retour de la chaleur et la baisse du taux d’humidité, d’après la même source.

A noter que le gouvernorat de Nabeul compte cinq centres de collecte d’une capacité de stockage de 150 mille quintaux.