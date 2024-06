Le projet «Innovations pour l’Agriculture et l’Agro-Alimentaire- IAAA (APIA/GIZ)», dans le cadre de ses activités avec le centre de compétences pour la filière laitière à Thibar, lance, dimanche, des appels à candidatures pour la sélection d’entreprises opérant dans la chaîne de valeur lait, pour bénéficier d’une formation spécialisée pour l’entrepreneur et/ou le personnel.

Ces formations basées sur la pratique visent à apporter des compétences techniques complémentaires aux professionnels laitiers conformément aux standards internationaux, afin de mieux maîtriser les techniques et optimiser la production de l’entreprise.

Les entreprises intéressées peuvent s’informer des détails relatifs au cursus/formation, sous les liens suivants :

– Fromager niveau 1 (fromage frais): httpss://buff.ly/4bgMUpL

– Fromager niveau 2 (fromage maturé): httpss://buff.ly/4bgMUpL

– Manager centre de collecte lait: httpss://buff.ly/4cuJz7E

– Qualiticien lait: httpss://buff.ly/3KRtqxl

– Laborantin lait: httpss://buff.ly/3KV7jG2

– Technicien de froid: httpss://buff.ly/3XycWSg

– Technicien matériel de traite: httpss://buff.ly/4cwnLIu

– Parage des onglons et écornage des bovins: httpss://buff.ly/3xs5cGJ

Cette activité entre dans le cadre du projet « Innovations pour l’Agriculture et l’Agro-Alimentaire (#IAAA) », mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre conjointement par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles mandatée par le Ministère de l’Agriculture tunisien et par la GIZ Tunisie.