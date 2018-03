La délégation de Ben Guerdane occupe le 7e rang, sur neuf délégations, dans le gouvernorat de Médenine, au niveau de l’indice de développement régional. Elle se place au 166e rang à l’échelle nationale. Son activité économique est basée sur le petit commerce qui ne dépasse pas un emploi, dans la plupart des cas.

Malgré ce constat, la délégation frontalière de Ben Guerdane offre, de par ses richesses et sa position stratégique, des perspectives prometteuses avec de grands projets à la clé, dont une zone industrielle et une zone de libre-échange.

Ce dernier projet est en phase d’études techniques et financières au niveau de l’aménagement intérieur et d’allocation de fonds au niveau de l’aménagement extérieur dont les travaux démarreront, en 2018. Une société de gestion de la zone de libre-échange est en cours de création. Le projet devra être fin prêt en 2020. Entre-temps, un projet de loi sur les zones logistiques et de libre-échange est à l’étude.

S’agissant de la zone industrielle à Ben Guerdane, les travaux de réalisation ont enregistré un taux d’avancement de 80%. Ils devront s’achever, l’été 2018. S’étendant sur 9,7 ha, la zone industrielle est divisée en 53 lotissements qui seront, bientôt, mis en concession. D’ores et déjà, les demandes dépassent la capacité de la zone.

Ces données ont été présentées lors d’un séminaire sur le développement de la délégation tenu, mardi 6 mars, à Ben Guerdane, à l’occasion du 2e anniversaire des événements du 7 mars 2016.