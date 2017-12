Une unité fonctionnant à l’énergie solaire pour le séchage des produits agricoles a été inaugurée, mercredi, au siège de l’Office des terres domaniales (OTD), à Tunis.

Ce projet est financé par l’Agence allemande de coopération internationale en Tunisie (GIZ), moyennant une enveloppe de 30 mille dinars avec le concours de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME).

Il est conçu pour le séchage des produits agricoles afin d’assurer la sécurité alimentaire de l’agriculture tunisienne et pour encourager les agriculteurs à exporter davantage, a indiqué à l’Agence TAP Yassine Allani, un Tunisien résident en Suisse et Directeur Général de Sunlife Afrique, un groupe d’entreprises qui promeut et développe des idées et concepts originaux pour les faire évoluer en structures économiques capables de générer des revenus, et ce, en se basant sur l’utilisation de l’énergie solaire.

Allani a avancé que cette unité de séchage mobile, qui est facilement démontable et fonctionne à l’énergie thermique et photovoltaïque, est une première en Tunisie, ajoutant que l’idée du projet a été lancée depuis 30 ans.

Et de préciser que cette unité de séchage agroalimentaire va permettre aux agriculteurs de transformer leurs produits, essentiellement, les produits aromatiques et les tomates en utilisant les énergies renouvelables.

Avec un poids de 1,5 tonne, cette centrale est fabriquée par des compétences tunisiennes.