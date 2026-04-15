La commission chargée d’examiner les demandes d’incitation à l’investissement à Kébili vient d’approuver le financement de 10 projets agricoles (830 mille dinars) et l’octroi de subventions d’une valeur de 263 mille dinars.

Le nombre global des opérations d’investissement validés, durant le premier trimestre de 2026, s’élève à 17 projets (2 millions de dinars), offrant 22 emplois, a souligné à l’Agence TAP, le directeur régional de l’Agence régionale de promotion des investissements agricoles, Ali Gamri.

Des subventions d’un montant de près de 1 million de dinars ont été allouées, durant la même période, a-t-il ajouté.

Les projets approuvés concernent, notamment, l’acquisition de matériels agricoles et l’installation d’unités de production d’électricité solaire, d’après la même source.