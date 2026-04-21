Une séance de travail axée sur l’avancement de la saison des grandes cultures et les préparatifs pour assurer une bonne récolte, a été tenue, lundi, au siège du Commissariat régional au développement agricole de Nabeul, réunissant divers acteurs du secteur.

Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur la nécessité d’améliorer la productivité et fournir les engrais nécessaires, avec une intensification des visites de terrain dans les zones de production pour pour remédier aux difficultés rencontrées par les agriculteurs.

Il s’agit également de réaménager les pistes agricoles endommagées par les érosions et les inondations récentes, inspecter les centres de collecte, procéder à la maintenance des machines agricoles, tout en veillant à la surveillance continue des zones cultivées en raison de la possibilité d’enregistrer des maladies fongiques durant cette période, a indiqué à l’Agence TAP, Mohamed Charef Ben Maouia, président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Menzel Temime.

Il a souligné que la saison a progressé à environ 70 % et que les dernières pluies enregistrées au cours du mois d’avril sont bénéfiques, étant donné que la récolte dépend des facteurs climatiques et de la quantité de précipitations.

La même source a ajouté qu’il n’est pas possible de déterminer les estimations initiales de production, surtout que le CRDA continue, en coordination avec un comité du ministère de l’Agriculture, à effectuer un recensement complet des superficies semées cette saison dans la région.

Le gouvernorat de Nabeul contribue à environ 15% de la production nationale de céréales, avec des superficies cultivées estimées à environ 70 mille hectares et compte trois centres de collecte dotées d’une capacité de 150 mille quintaux.