Le marché actions tunisien confirme sa solidité en ce début d’année 2026. Malgré une fin de semaine marquée par des arbitrages techniques, la tendance de fond reste résolument haussière, portée par un pivot stratégique vers les valeurs industrielles.

La Bourse de Tunis clôture la dernière semaine de janvier sur une note d’optimisme tempéré. Le Tunindex affiche une progression hebdomadaire de 1,54 %, portant sa performance depuis le 1er janvier (YTD) à un impressionnant +6,72 %. Si l’indice de référence a franchi le cap des 14 350 points, le comportement des investisseurs lors des séances de jeudi et vendredi suggère une pause nécessaire après un rallye quasi ininterrompu.

Résumé des indicateurs boursiers (26-30 Janvier 2026) : Indicateur Valeur / Performance Tunindex 14 353,47 pts (+1,54%) Volume Hebdo 80,29 MD TND Top Secteur Industries (+3,78%) Valeur Star Amen Bank (10,13 MD TND)

Une liquidité retrouvée sur la Cote

Le dynamisme du marché ne se limite pas aux indices. L’activité globale a atteint 80,29 MD TND, soit une hausse de plus de 6 % par rapport à la semaine précédente. Ce regain de liquidité, culminant lors de la séance du mercredi 28 janvier avec près de 23 MD TND traités, témoigne d’un retour des flux institutionnels.

Toutefois, cette euphorie est sélective. L’analyse des flux montre une concentration sur des valeurs pivots. Amen Bank domine les échanges avec un volume de 10,13 MD TND, confirmant son statut de valeur refuge et de moteur de croissance pour le secteur financier. Elle est suivie de près par les poids lourds de la cote comme la SFBT et One Tech Holding (OTH), illustrant un intérêt marqué pour les dossiers combinant résilience et capacité d’exportation.

Rotation sectorielle : L’industrie prend le relais des banques

Le fait marquant de cette semaine réside dans la rotation sectorielle. Alors que le secteur bancaire semble entrer dans une phase de consolidation (+0,83 %), les investisseurs ont massivement réalloué leurs capitaux vers les segments cycliques :

Industries : +3,78 %

+3,78 % Matériaux de base : +3,66 %

+3,66 % Agro-alimentaire : +2,88 %

Ce mouvement reflète une confiance renouvelée dans l’économie réelle. Le secteur des matériaux, notamment, profite d’anticipations favorables sur la demande domestique et régionale, tandis que l’agro-alimentaire continue d’offrir une protection naturelle contre l’inflation.

Dispersion des performances : L’ère du “Stock-Picking”

Le marché tunisien devient de plus en plus sophistiqué, comme en témoigne la forte dispersion des rendements. D’un côté, des dossiers comme STA (+27,88 %) et Tunis Re (+19,24 %) affichent des hausses spectaculaires, portés par des rumeurs de résultats exceptionnels ou des restructurations de portefeuille. De l’autre, les Ciments de Bizerte (-10,53 %) et Cellcom (-10,21 %) subissent des sanctions brutales.

Cette dichotomie confirme que l’indice ne fait plus tout. Pour l’investisseur, la sélection rigoureuse des dossiers (stock-picking) l’emporte désormais sur l’exposition indicielle globale.

Perspectives : Vers une respiration saine ?

Le verdict de fin de mois est clair : le marché est “bullish” mais devient exigeant. Avec un score de conviction de 6,5/10, les analystes restent constructifs. Le repli constaté en fin de semaine ne ressemble pas à un retournement de tendance, mais plutôt à une respiration technique salutaire.

La capacité du Tunindex à maintenir son support au-dessus des 14 300 points lors des prochaines sessions déterminera le momentum pour le mois de février. Les investisseurs surveilleront de près les premières publications de résultats annuels, qui serviront de juge de paix pour valider les niveaux de valorisation actuels.